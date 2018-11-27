Глава МИД ФРГ объяснил, почему Европа заинтересована в сохранении ДРСМД

Берлин, 27 ноября. Европа заинтересована в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку он выгоден ей. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Европа может потерять больше всех из-за торгового конфликта США и КНР и обострения отношений между Вашингтоном с Москвой и Пекином, пояснил он.

«Неуверенность относительно существования ДРСМД является только одним из примеров этому, ведь прежде всего Европе выгоден этот договор, и мы в этой связи испытываем большой интерес в том, чтобы он и впредь соблюдался», — заявил глава МИД ФРГ на Берлинском форуме внешней политики.

Он также призвал Европу усилить сплоченность, чтобы «утвердиться в геополитических условиях», определяющихся постоянно обостряющимися отношениями крупнейших держав.