Черное море должно быть мирным: Эрдоган призвал Россию и Украину к диалогу

Анкара, 27 ноября. Черное море должно быть мирным, Россия и Украина должны решить проблемы путем диалога, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Президент Турции отметил, что до провокации ВМСУ в Керченском проливе считал, что ситуация в Черном море успокоилась. Однако после нарушения украинскими судами российской границы скандал между странами снова разгорелся. Эрдоган призвал Россию и Украину к диалогу.

«Обе страны — Россия и Украина — наши близкие друзья, — заметил турецкий лидер. — Мы хотим, чтобы Черное море было морем мира. Мы призываем Россию и Украину решать имеющиеся проблемы путем диалога».

Он добавил, что произошедшее расстроило его. Президент Турции пояснил, что хотел бы видеть «Россию и Украину не противоборствующими, а идущими плечом к плечу».

В воскресенье, 25 ноября, Киев ввел в Керченский пролив корабли ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Украинские судна нарушили госграницу России.

Сопровождавшие их российские корабли и катера требовали от украинских судов незамедлительной остановки, однако те не реагировали и продолжали осуществлять опасное маневрирование. Украинские суда были задержаны. После этого президент Украины Петр Порошенко надписал указ о введении в стране военного положения.