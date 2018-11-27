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Черное море должно быть мирным: Эрдоган призвал Россию и Украину к диалогу

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Черное море должно быть мирным: Эрдоган призвал Россию и Украину к диалогу

Анкара, 27 ноября. Черное море должно быть мирным, Россия и Украина должны решить проблемы путем диалога, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Президент Турции отметил, что до провокации ВМСУ в Керченском проливе считал, что ситуация в Черном море успокоилась. Однако после нарушения украинскими судами российской границы скандал между странами снова разгорелся. Эрдоган призвал Россию и Украину к диалогу.

«Обе страны — Россия и Украина — наши близкие друзья, — заметил турецкий лидер. — Мы хотим, чтобы Черное море было морем мира. Мы призываем Россию и Украину решать имеющиеся проблемы путем диалога».

Он добавил, что произошедшее расстроило его. Президент Турции пояснил, что хотел бы видеть «Россию и Украину не противоборствующими, а идущими плечом к плечу».

Черное море должно быть мирным: Эрдоган призвал Россию и Украину к диалогу

В воскресенье, 25 ноября, Киев ввел в Керченский пролив корабли ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Украинские судна нарушили госграницу России. 

Сопровождавшие их российские корабли и катера требовали от украинских судов незамедлительной остановки, однако те не реагировали и продолжали осуществлять опасное маневрирование. Украинские суда были задержаны. После этого президент Украины Петр Порошенко надписал указ о введении в стране военного положения.

Автор: Катерина Иванова
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