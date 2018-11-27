Ростех выпустил в серию двигатель для нового боевого вертолета Ми-28НМ

Москва, 27 ноября. Корпорация Ростех завершила разработку двигателя для нового российского ударного вертолета Ми-28НМ «ночной охотник». В пресс-службе корпорации пояснили, что двигатель выходит в серийное производство.

«В настоящий момент разработчик силовой установки – предприятие ОДК-Климов – приступает к началу серийного производства», — говорится в сообщении.

Как отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, новый двигатель значительно повышает характеристики вертолета и делает его одним из лучших в мире. Он напомнил, что новейший вертолет предназначен для поиска и уничтожения танков и других видов бронированной техники.

«При выполнении боевых задач в условиях активного огневого противодействия ключевую роль играют скорость и маневренность вертолета», — подчеркнул Евтушенко.

Разработанный для Ми-28НМ двигатель ВК-2500П в отличие от базового ВК-2500 оснащен модернизированной системой автоматического управления. Она позволит сделать проще техническое обслуживание, а также повысит безопасность полетов. Максимальная мощность двигателя составляет 2800 лошадиных сил.