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Ростех выпустил в серию двигатель для нового боевого вертолета Ми-28НМ

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Ростех выпустил в серию двигатель для нового боевого вертолета Ми-28НМ

Москва, 27 ноября. Корпорация Ростех завершила разработку двигателя для нового российского ударного вертолета Ми-28НМ «ночной охотник». В пресс-службе корпорации пояснили, что двигатель выходит в серийное производство.

«В настоящий момент разработчик силовой установки – предприятие ОДК-Климов – приступает к началу серийного производства», — говорится в сообщении.

Как отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, новый двигатель значительно повышает характеристики вертолета и делает его одним из лучших в мире. Он напомнил, что новейший вертолет предназначен для поиска и уничтожения танков и других видов бронированной техники.

Ростех выпустил в серию двигатель для нового боевого вертолета Ми-28НМ

«При выполнении боевых задач в условиях активного огневого противодействия ключевую роль играют скорость и маневренность вертолета», — подчеркнул Евтушенко.

Разработанный для Ми-28НМ двигатель ВК-2500П в отличие от базового ВК-2500 оснащен модернизированной системой автоматического управления. Она позволит сделать проще техническое обслуживание, а также повысит безопасность полетов. Максимальная мощность двигателя составляет 2800 лошадиных сил.

Автор: Василий Котов
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