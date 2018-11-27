Эксперт назвал фаворита матча ЦСКА и «Виктории» в Лиге чемпионов

Москва, 27 ноября. Бывший главный тренер «Рубина» и хабаровского СКА, известный российский специалист Ринат Билялетдинов оценил в разговоре с Федеральным агентством новостей шансы ЦСКА в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против чешской «Виктории».

«Шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов есть. Нужно просто выиграть и смотреть, как будет развиваться ситуация у соперников дальше. Третье место, думаю, ЦСКА не упустит, а дальше все будет зависеть от соперников», — сказал Билялетдинов.

Собеседник ФАН отметил, что подопечные Виктора Гончаренко знают, как играть в быстрый футбол, что должно стать преимуществом ЦСКА в матче с «Викторией».

«В матче с «Викторией» ЦСКА – фаворит, конечно. Первый матч как-то непонятно сыграли: может, это стартовый сумбур – не знаю, как это правильно это назвать. Когда прибавили в скорости, «Виктория» сразу просела. Быстрый футбол – не для нее, она с ним испытывает проблемы, а ЦСКА способен сыграть на высоких скоростях. Думаю, «армейцы» выиграют», — заявил эксперт.

Билялетдинов также отметил, что сейчас ЦСКА находится в хорошей форме, а спад, который был в игре команды, объясним недостатком опыта.

«Команда в хорошей форме. Был естественный период спада, когда они в четырех матчах набрали 4 очка. Это объясняется не только формированием новой команды, а тем, что в обойме много молодых футболистов – им нужно набраться опыта, чтобы выступать стабильнее, избегать проколов», — отметил Билялетдинов.

Поединок пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Викторией» пройдет в «Лужниках» во вторник, начало игры в 20.55. Московский клуб в преддверии матча выпустил ролик в стиле «Игры престолов», в котором предупредил чехов о «нападении одичаловых».