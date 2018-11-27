Задержанных украинских моряков везут в Симферополь для избрания меры пресечения

Симферополь, 27 ноября. Украинских моряков, которых задержали 25 ноября за нарушение российской границы, везут в Симферополь. Суд примет решение об избрании меры пресечения в отношении них, сообщила уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина.

«Доставляют в Киевский районный суд Симферополя, где ожидается определение меры пресечения», — сказала Лубина в комментарии ТАСС.

В пресс-службе Киевского районного суда сообщили, что представление на арест пока не поступало. В суде также не уточнили, будет ли заседание открытым. Время проведения слушаний об избрании меры пресечения пока неизвестно.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе задержали украинских моряков и три украинских корабля за нарушение порядка прохождения военных судов через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для принудительной остановки кораблей ВМС Украины было применено оружие, трое моряков пострадали. Задержанные корабли доставлены в Керчь, по факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело.