Журналистские войны: как ФАН раскрывает секреты оппозиции

Федеральное агентство новостей выпустило серию материалов об оплате услуг оппозиции средствами иностранных организаций или беглых российских олигархов, однако оппозиционные активисты предпочли не замечать серьезных обвинений в свой адрес.

Напомним, с 23 по 25 ноября в роскошных интерьерах Grandior Hotel Prague, что находится в Праге, проходила конференция «Россия вместо Путина». Этот «праздник жизни» был организован и оплачен олигархом Михаилом Ходорковским. Также в мероприятие вложился фонд небезызвестного американца Вильяма Браудера.

На поклон Ходорковскому

На конференции были замечены представители признанной нежелательной в нашей стране «Открытой России», а также журналисты оппозиционных и западных СМИ. Только «Новая газета» привезла на мероприятие аж десять авторов. Кроме того, на конференции были замечены журналисты «Радио Свобода», «Сибирь. Реалии», «Голос Америки» и «Эхо Москвы». Участие последних, кстати, вызвало большой вопрос. Ведь, насколько известно, «Радио Свобода», «Голос Америки» и прочие «ручные» СМИ работают на деньги, выделяемые из американского бюджета, а по некоторой информации, и сам Ходорковский не брезгует доплачивать этим «журналистам». Видимо, за вредность.

Но вернемся к «Эху Москвы», работа которого оплачивается из бюджета российской госкорпорации «Газпром». В личной беседе Ходорковский прямо сказал известной радиоведущей Татьяне Фельгенгауэр, что денег ни лично ей, ни радиостанции он не даст.

«Вам и так платит «Газпром», чтобы вы против родины воевали», — заявил он.

Это, как передает корреспондент ФАН, присутствовавший на конференции беглого олигарха, стало ударом для журналистов «Эха Москвы».

На форуме был также «журналист» «Новой газеты» Денис Коротков, который активно сотрудничает с экстремистским движением «Артподготовка». При этом, как сообщили источники ФАН, между собой активисты «Артподготовки» переговаривались на украинском языке.

Гостей форума интересовали не заявленные темы конференции о «проблемах» России, а тема денег. Именно о них больше всего говорили в кулуарах все кому не лень.

«Барщину отбываем: послушал, отметился, уехал, — признался один из гостей источнику ФАН. А на вопрос, зачем тогда приехал, ответил просто: — За баблом».

Финансирование протеста

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Михаил Ходорковский, как и другие претенденты на «бюджет демократии», он же бюджет финансирования протеста в России, проводит мобилизационный смотр рядов. Они готовятся к периоду новых важных перемен в России, которые начнутся с выборов в Государственную думу в 2021 году.

«Смотр проводится среди представителей прессы, так как именно с медийной атаки на власть начинаются все протестные акции. В ситуации, когда в России перекрыты каналы финансирования прессы со стороны западных грантодателей типа Сороса или NDI, Запад ищет варианты финансирования конкретных медийных персон. Сейчас ведь ничего не мешает конкретному человеку создать свой сайт и начать «борьбу за свободу слова», — пояснил Игорь Рябов.

Такой подход, заметил эксперт, наблюдается во многих сферах протестной активности, например, по линии экоактивизма. Закон об иностранных агентах привел к закрытию самозваных организаций экозащиты, зато деньги пошли конкретным «юристам», частным лицам, которые напрямую работают с этими западными организациями.

«Так вот именно поэтому на смотр держателю протестных бюджетов Ходорковскому приехали журналисты из оппозиционной российской прессы. Не секрет, что в нашей демократической России выборочная оппозиционная пресса поддерживается государством. И «Эхо Москвы», и «Новая газета» позволяют себе очень много, так как была команда финансировать их по линии госкорпораций. Это щекотливый момент, о котором оппозиция говорить не любит. Неудобно ведь говорить о коротком поводке, на котором тебя держат», — добавил Игорь Рябов.

По словам эксперта, «Эхо Москвы» и «Новая газета» используют свою неприкосновенность, играя на рынке политических и бизнес-инфовойн, с удовольствием публикуя в как бы оппозиционном тоне компромат на влиятельных персон или компании. Так что к Ходорковскому приехали в основном ручные шавки с оппозиционным имиджем. И сам Ходорковский это прекрасно понимает, на что указывают его слова, адресованные Татьяне Фельгенгауэр.