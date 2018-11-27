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Журналистские войны: как ФАН раскрывает секреты оппозиции

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Журналистские войны: как ФАН раскрывает секреты оппозиции

Федеральное агентство новостей выпустило серию материалов об оплате услуг оппозиции средствами иностранных организаций или беглых российских олигархов, однако оппозиционные активисты предпочли не замечать серьезных обвинений в свой адрес.

Напомним, с 23 по 25 ноября в роскошных интерьерах Grandior Hotel Prague, что находится в Праге, проходила конференция «Россия вместо Путина». Этот «праздник жизни» был организован и оплачен олигархом Михаилом Ходорковским. Также в мероприятие вложился фонд небезызвестного американца Вильяма Браудера.

На поклон Ходорковскому

На конференции были замечены представители признанной нежелательной в нашей стране «Открытой России», а также журналисты оппозиционных и западных СМИ. Только «Новая газета» привезла на мероприятие аж десять авторов. Кроме того, на конференции были замечены журналисты «Радио Свобода», «Сибирь. Реалии», «Голос Америки» и «Эхо Москвы». Участие последних, кстати, вызвало большой вопрос. Ведь, насколько известно, «Радио Свобода», «Голос Америки» и прочие «ручные» СМИ работают на деньги, выделяемые из американского бюджета, а по некоторой информации, и сам Ходорковский не брезгует доплачивать этим «журналистам». Видимо, за вредность.

Но вернемся к «Эху Москвы», работа которого оплачивается из бюджета российской госкорпорации «Газпром». В личной беседе Ходорковский прямо сказал известной радиоведущей Татьяне Фельгенгауэр, что денег ни лично ей, ни радиостанции он не даст.

«Вам и так платит «Газпром», чтобы вы против родины воевали», — заявил он.

Это, как передает корреспондент ФАН, присутствовавший на конференции беглого олигарха, стало ударом для журналистов «Эха Москвы».

Денис Коротков

На форуме был также «журналист» «Новой газеты» Денис Коротков, который активно сотрудничает с экстремистским движением «Артподготовка». При этом, как сообщили источники ФАН, между собой активисты «Артподготовки» переговаривались на украинском языке.

Гостей форума интересовали не заявленные темы конференции о «проблемах» России, а тема денег. Именно о них больше всего говорили в кулуарах все кому не лень.

«Барщину отбываем: послушал, отметился, уехал, — признался один из гостей источнику ФАН. А на вопрос, зачем тогда приехал, ответил просто: — За баблом».

Финансирование протеста

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Михаил Ходорковский, как и другие претенденты на «бюджет демократии», он же бюджет финансирования протеста в России, проводит мобилизационный смотр рядов. Они готовятся к периоду новых важных перемен в России, которые начнутся с выборов в Государственную думу в 2021 году.

«Смотр проводится среди представителей прессы, так как именно с медийной атаки на власть начинаются все протестные акции. В ситуации, когда в России перекрыты каналы финансирования прессы со стороны западных грантодателей типа Сороса или NDI, Запад ищет варианты финансирования конкретных медийных персон. Сейчас ведь ничего не мешает конкретному человеку создать свой сайт и начать «борьбу за свободу слова», — пояснил Игорь Рябов.

Журналистские войны: как ФАН раскрывает секреты оппозиции

Такой подход, заметил эксперт, наблюдается во многих сферах протестной активности, например, по линии экоактивизма. Закон об иностранных агентах привел к закрытию самозваных организаций экозащиты, зато деньги пошли конкретным «юристам», частным лицам, которые напрямую работают с этими западными организациями.

«Так вот именно поэтому на смотр держателю протестных бюджетов Ходорковскому приехали журналисты из оппозиционной российской прессы. Не секрет, что в нашей демократической России выборочная оппозиционная пресса поддерживается государством. И «Эхо Москвы», и «Новая газета» позволяют себе очень много, так как была команда финансировать их по линии госкорпораций. Это щекотливый момент, о котором оппозиция говорить не любит. Неудобно ведь говорить о коротком поводке, на котором тебя держат», — добавил Игорь Рябов.

По словам эксперта, «Эхо Москвы» и «Новая газета» используют свою неприкосновенность, играя на рынке политических и бизнес-инфовойн, с удовольствием публикуя в как бы оппозиционном тоне компромат на влиятельных персон или компании. Так что к Ходорковскому приехали в основном ручные шавки с оппозиционным имиджем. И сам Ходорковский это прекрасно понимает, на что указывают его слова, адресованные Татьяне Фельгенгауэр.

«Смотр прессы поэтому и прошел в циничной и изощренной форме: его участники ненавидели друг друга и думали о самом для себя важном — о деньгах. Их, разумеется, они готовы брать в долларах у глупого дяди Сэма, который в силу технологичности своего ума просто не способен разобраться в хитростях российского метода изъятия денег таким честным способом, как политическая деятельность. Вся эта повестка и все американские сценарии революции вообще не учитывают реальность в России. Никакой протест, который они программируют, просто невозможен. Он имеет совсем другие формы, с которыми они, слава богу, работать не умеют», — заключил Игорь Рябов.

Автор: Илья Муромский
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