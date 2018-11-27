Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

В Германии предостерегли от непропорциональных действий в Азовском море

233
0 Оставить комментарий

В Германии предостерегли от непропорциональных действий в Азовском море

Берлин, 27 ноября. Москва и Киев должны сделать вклад в деэскалацию ситуации в Азовском море, заявила глава оборонного ведомства Германии Урсула фон дер Ляйен на берлинской конференции по вопросам безопасности.

«В актуальной ситуации обе стороны — РФ и Украина — должны показать, что они делают вклад в деэскалацию», — сказала немецкий министр.

По ее словам, нельзя действовать непропорционально. Кроме того, фон дер Ляйен призвала освободить задержанные корабли и членов их экипажа.

В минувшее воскресенье три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли границу России. Суда стали совершать опасные маневры в Керченском проливе, игнорируя требования России прекратить незаконные действия. Украинские корабли были задержаны, возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал действия Киева в Керченском проливе «грубейшим нарушением» норм международного морского права. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя инцидент в Керченском проливе, назвал его однозначной провокацией.

Автор: Дарья Смолина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.