В Германии предостерегли от непропорциональных действий в Азовском море

Берлин, 27 ноября. Москва и Киев должны сделать вклад в деэскалацию ситуации в Азовском море, заявила глава оборонного ведомства Германии Урсула фон дер Ляйен на берлинской конференции по вопросам безопасности.

«В актуальной ситуации обе стороны — РФ и Украина — должны показать, что они делают вклад в деэскалацию», — сказала немецкий министр.

По ее словам, нельзя действовать непропорционально. Кроме того, фон дер Ляйен призвала освободить задержанные корабли и членов их экипажа.

В минувшее воскресенье три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли границу России. Суда стали совершать опасные маневры в Керченском проливе, игнорируя требования России прекратить незаконные действия. Украинские корабли были задержаны, возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал действия Киева в Керченском проливе «грубейшим нарушением» норм международного морского права. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя инцидент в Керченском проливе, назвал его однозначной провокацией.