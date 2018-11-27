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Митингующие против российского бизнеса в Киеве принесли шины к зданию ТЦ

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Митингующие против российского бизнеса в Киеве принесли шины к зданию ТЦ

Киев, 27 ноября. Около 100 митингующих в балаклавах заблокировали во вторник торговый центр Ocean Plaza в Киеве. Отмечается, что протестующие выступают против присутствия российского бизнеса на Украине.

Как сообщает агентство УНН, участники акции принесли к центральному входу в торговый центр шины. Они написали на витринах свои лозунги.  

Один из митингующих рассказал, что жечь шины и штурмовать здание украинцы не планируют. На месте работают пожарные и полиция.

Ранее Кабмин Украины прекратил действие программы экономического сотрудничества с Россией. Кабинет министров Украины по итогам голосования принял решение о прекращении программы экономического сотрудничества между Россией и Украиной, которая должна была действовать по 2020 год. Решение о разрыве программы экономического сотрудничества было принято без обсуждения.

Напомним, при этом украинский бизнес терпит большие потери от отказа сотрудничества с Россией. 

Митингующие против российского бизнеса в Киеве принесли шины к зданию ТЦ

Автор: Алия Садыкова
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