Митингующие против российского бизнеса в Киеве принесли шины к зданию ТЦ

Киев, 27 ноября. Около 100 митингующих в балаклавах заблокировали во вторник торговый центр Ocean Plaza в Киеве. Отмечается, что протестующие выступают против присутствия российского бизнеса на Украине.

Как сообщает агентство УНН, участники акции принесли к центральному входу в торговый центр шины. Они написали на витринах свои лозунги.

Один из митингующих рассказал, что жечь шины и штурмовать здание украинцы не планируют. На месте работают пожарные и полиция.

Ранее Кабмин Украины прекратил действие программы экономического сотрудничества с Россией. Кабинет министров Украины по итогам голосования принял решение о прекращении программы экономического сотрудничества между Россией и Украиной, которая должна была действовать по 2020 год. Решение о разрыве программы экономического сотрудничества было принято без обсуждения.

Напомним, при этом украинский бизнес терпит большие потери от отказа сотрудничества с Россией.