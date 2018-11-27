Сирийские власти конфисковали у террористов более 100 артефактов

Дамаск, 27 ноября. Сирийским властям удалось найти в одном из домов в поселке Аль-Джиза недалеко от Даръа более ста артефактов. Похищенные террористами ценности относятся к античной эпохе, об этом сообщает агентство SANA.

Боевики похитили из музея в городе Даръа фрагменты колонн, саркофаги, скульптуры, а также другие изделия. Контрабандисты планировали переправить ценности в Иорданию. Благодаря взаимодействию правоохранительных органов, местных жителей и департамента древностей САР удалось пресечь попытки вывезти из страны артефакты.

В октябре на выставке в Дамаске были представлены более 500 артефактов, которые были конфискованы у террористов в Пальмире Дейр-эз-Зоре, Восточной Гуте, Вади- Барада и Даръа. За годы конфликта в Сирии правительственным войскам удалось пресечь попытки вывезти за границу около 9 тысяч артефактов, сообщает глава департамента древностей и музеев САР Махмуд Аббуд.