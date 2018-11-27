Берлин заявил о необходимости ЕС развивать оборонительные способности

Берлин, 27 ноября. Европейский союз (ЕС) должен усовершенствовать собственные силы в оборонительной области, чтобы в случае необходимости молниеносно реагировать на вызовы. Об этом заявила глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в ходе берлинской конференции по вопросам безопасности.

«Нам необходимо выстраивать европейские оборонительные мощности», — отметила она, подчеркнув, что Европа в случае необходимости «должна действовать самостоятельно».

Немецкий министр напомнила, что ранее происходили ситуации, при которых мировое сообщество не могло молниеносно реагировать, поскольку полагалось лишь на свои силы.

Она также поддержала готовность немецкого канцлера Ангелы Меркель и главы Франции Эммануэля Макрона действовать в направлении формирования европейских вооруженных сил.

Фон дер Ляйен считает, что развитие европейских военных мощностей не должно противоречить целям и задачам Североатлантического альянса или сотрудничеству с Соединенными Штатами.