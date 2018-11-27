Верховный суд уточнил понятие «неприкосновенность жилища»

Москва, 27 ноября. Понятие «неприкосновенность жилища» не включает в себя погреба, бани и палатки, уточнил Верховный суд России.

Об этом говорится в проекте постановления пленума ВС РФ, посвященного применению статьи 139 УК РФ «нарушение неприкосновенности жилища». Согласно документу, жилищем предлагается считать частные дома со всеми, входящими в них помещениями, квартиры, комнаты в общежитиях, садовые дома и апартаменты, в том числе ветхие и исключенные из жилого фонда.

В проекте постановления подчеркивается, что ветхое и даже аварийное состояние помещения не может стать основанием «для для непризнания его жилищем и лишения лиц, фактически в нем проживающих, уголовно-правовой защиты их конституционного права на неприкосновенность жилища».

При этом отдельно стоящие помещения, которые не предназначены для того, чтобы в них жить, жилищем не считаются. В перечень таких помещений входят бани, сараи, палатки, склады, мастерские, а также помещения в общественных местах.