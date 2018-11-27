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Пашинян пообещал армянам искоренить безработицу за пять лет

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Пашинян пообещал армянам искоренить безработицу за пять лет

Ереван, 27 ноября. Исполняющий oобязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян пообещал за пять лет искоренить безработицу в стране, если его политическая команда победит на предстоящих парламентских выборах.

Пашинян выступил на митинге в городе Спитаке. Там он рассказал армянам, почему они должны поддержать его сторонников на предстоящих парламентских выборах.

«Да, я уверен, что в течении пяти лет в Армении не останется безработных, а уровень нищеты будет сведен к минимуму, — констатировал он. — Мы собираемся сделать это с помощью привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест».

По его словам, уже в настоящее время его команда рассматривает инвестиционный проект на сумму 500 миллионов долларов США.

Пашинян пообещал армянам искоренить безработицу за пять лет

На данный момент по данным, зарегистрированным в госстастистике, не имеют работы 16,3% женщин и 20,1% мужчин в Армении. Почти треть (29% населения) живет за чертой бедности.

Автор: Катерина Иванова
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