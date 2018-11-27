Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Вопрос ужесточения санкций против России не обсуждается — бундестаг

155
0 Оставить комментарий

Вопрос ужесточения санкций против России не обсуждается — бундестаг

Берлин, 27 ноября. Вопросы ужесточения санкций в отношении России после инцидента в Керченском проливе пока не обсуждаются. Об этом заявил председатель комитета Бундестага по внешней политике, член партии «Христианско-демократический союз» Норберт Реттген.

По его словам, немецким политикам необходимо «иметь полную ясность» о произошедшем инциденте. В эфире радиостанции «Дойчландфунк» он подчеркнул, что вопрос введения санкций «пока не обсуждается».

«Но я в целом не снимал бы этот вопрос с повестки дня», — заявил Реттген.

Он подчеркнул, что нельзя говорить о том, что новые санкции против России нельзя вводить.

Напомним, три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу Росссии при следовании из Черного в Азовское море. Они были задержаны. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы.

Москва назвала инцидент провокацией. Глава МИД России Cергей Лавров подчеркнул, что Украина нарушила нормы международного права.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.