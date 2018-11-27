Вопрос ужесточения санкций против России не обсуждается — бундестаг

Берлин, 27 ноября. Вопросы ужесточения санкций в отношении России после инцидента в Керченском проливе пока не обсуждаются. Об этом заявил председатель комитета Бундестага по внешней политике, член партии «Христианско-демократический союз» Норберт Реттген.

По его словам, немецким политикам необходимо «иметь полную ясность» о произошедшем инциденте. В эфире радиостанции «Дойчландфунк» он подчеркнул, что вопрос введения санкций «пока не обсуждается».

«Но я в целом не снимал бы этот вопрос с повестки дня», — заявил Реттген.

Он подчеркнул, что нельзя говорить о том, что новые санкции против России нельзя вводить.

Напомним, три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу Росссии при следовании из Черного в Азовское море. Они были задержаны. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы.

Москва назвала инцидент провокацией. Глава МИД России Cергей Лавров подчеркнул, что Украина нарушила нормы международного права.