Дамаск, 27 ноября. Медицинская бригада из российского Центра по примирению вражеских сторон в Сирии (ЦПВС) провела осмотр мирных жителей провинции Хомс в районе Талльбисы. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

По словам нашего источника, медицинская бригада состоит из врачей разных специальностей, каждый из которых оказывает посильную помощь жителям сирийской провинции. Кроме того, людям привозят необходимые лекарства.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, базирующийся на авиабазе Хмеймим, распределил гуманитарную помощь между сирийскими жителями.

В середине ноября российские военные вместе с гуманитарным грузом прибыли в сирийское село Хаза, расположенное в восточной части провинции Хомс. Как стало известно, в рамках гуманитарной помощи местные жители получили продовольственные товары. Кроме того, российские медработники оказали всем нуждающимся бесплатную медицинскую помощь.

В данный момент основной проблемой людей, проживающих в освобожденной от террористов Сирии, является нехватка теплых вещей и топлива, остро необходимых в зимний период.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике продолжается с 2011 года. В данный момент сирийские правительственные войска освободили практически всю территорию республики от незаконных вооруженных формирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных. Москва также активно помогает Дамаску в процессе восстановления разрушенной боевиками инфраструктуры после боевых действий. Всего за прошедший год доля оказанной Россией помощи составила 20 миллионов долларов.

1 Организация запрещена на территории РФ.