Расписались в том, что это была провокация: в Совфеде отреагировали на признание СБУ

СБУ подтвердила, что на борту задержанных ВМС в Керченском проливе находились ее сотрудники.

«Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтверждает информацию о пребывании сотрудников военной контрразведки СБУ на борту кораблей ВМС Украины», — сообщается в официальном заявлении пресс-службы СБУ.

Кроме того, сотрудники пресс-службы отметили, что офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи контрразведывательного обеспечения в подразделении ВМС Украины. При этом СБУ утверждает, что на задержанных сотрудников оказывается давление.

«СБУ в пределах компетенции принимает все необходимые меры для освобождения украинских пленников и возвращения их в свои семьи», — говорится в сообщении.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей подчеркнул, что Киев такими заявлениями фактически признал, что действия в акватории Черного моря были незаконными. Обвинения в оказании давления на задержанных моряков, по словам сенатора, не что иное, как обычная манипуляция.

«Тактика давно известная и не украинскими властями придуманная, когда люди дают показания, а те, кто их послал, как правило, рассказывают про какие-то пытки и давление. В этом приеме манипуляции нет ничего нового. Но главная улика заключается даже не в этом, а в том, что Киев сам и подтвердил провокационную подоплеку своих действий, — разъяснил сенатор. — В штатном порядке на небольших военных судах нет и не может быть контрразведчиков. Они появляются на малочисленных кораблях лишь с одной целью — провести операцию специального характера. Именно такой операцией и была провокация в Керченском проливе».

По мнению собеседника ФАН, украинские власти, хотели они того или нет, согласились с доводами российской стороны о провокационном характере действий Киева.

«Подтверждая, что это действительно сотрудники СБУ, Украина практически расписалась в том, что это была политическая провокация с участием контрразведки. Это и есть главное доказательство позиции Москвы, которая говорит о том, что Киев намеренно нарушил госграницу России.

Все это делалось исключительно в интересах одного человека — Петра Порошенко. Ничего общего данные действия с безопасностью Украины не имеют, Киев потерял около 10 тысяч человек в Донбассе, и никакого военного положения никто не водил», — подытожил Климов.

Напомним, в минувшее воскресенье три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Украинские суда опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей остановиться, но были задержаны.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал инцидент «очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства». По факту случившегося возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы РФ.

Ранее Россия попыталась вынести на обсуждение Совбеза ООН ситуации в Керченском проливе, однако члены организации заблокировали российскую повестку по инциденту в Черном море. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что подобное решение было принято под влиянием США и других западных государств.