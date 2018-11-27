Будет суд, вот и все умиротворение: Песков ответил Помпео насчет провокации ВМСУ

Москва, 27 ноября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Керченском проливе, где ВМС Украины ранее устроили дерзкую провокацию, «не нуждается в умиротворении». Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина напомнил, что российские пограничники уже «умиротворили» нарушителей границы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Так официальный представитель Кремля отреагировал на предложение государственного секретаря США Майка Помпео, призвавшего президентов РФ и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко сесть за стол переговоров для «умиротворения ситуации».

«Существует порядок прохода судов и режим коммуникации (при проходе из Черного в Азовское море. — Прим. ФАН). Наши пограничники умиротворили нарушителей. Сегодня состоится суд, вот и все умиротворение», — сказал Песков.

Напомним, во вторник суд изберет меру пресечения украинским морякам, которые в воскресенье на трех кораблях вторглись в территориальные воды РФ у берегов Крыма. Как стало известно позднее, провокацию ВМСУ координировала Служба безопасности Украины.