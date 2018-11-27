Песков переадресовал суду вопрос о судьбе экипажей ВМСУ после инцидента в Керчи

Москва, 27 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не в праве высказывать позицию о судьбе экипажей судов трех кораблей ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», задержанных в Керченском проливе, приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

«Это не позиция Кремля, это должна быть позиция суда», — заявил Песков.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМСУ были задержаны российскими пограничниками при попытке пересечь границу РФ. Моряки ВМСУ проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Тогда российские пограничники были вынуждены применить оружие и остановить украинские суда.

В ходе операции ранения получили три моряка ВМСУ. Им была оказана медицинская помощь. Военные ВМСУ рассказали, что распоряжение о провокации исходило от киевского руководства. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.