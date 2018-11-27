«В курсе все»: балы и разруха Дворца инвалидов в Петербурге

Российская общественная организация «Аревик», созданная силами граждан с ограниченными возможностями, вынуждена заморозить свою работу. Организация выселена в практически аварийное здание без финансовой поддержки со стороны города.

Родители воспитанников и руководство второй год пытаются добиться от Смольного помощи в сложившейся ситуации, но дальше обещаний дело не заходит. Федеральное агентство новостей решило разобраться — как заслуженная организация, имя которой известно далеко за пределами страны, попала в такую ситуацию.

Понимающие люди

«Я не знаю, о чем они говорят, — почему-то со смешком прокомментировал ФАН эту ситуацию один из помощников вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной, отвечающей за социальную политику в городе. — Не знаю, что они сейчас придумывают. Если в двух словах, то работа по ним ведется, в курсе все. Они думают, что если они получили грант или еще что-то, то все должны все бросить и заниматься только ими. Про них никто не забыл. Они не смогли выиграть какой-то конкурс, но это уточните у комитета по социальной политике. Я вас уверяю, что я их прекрасно понимаю и все их прекрасно понимают, но сделать невозможное в кратчайшие сроки никто не может. В комитете по социальной политике все в курсе, там не один человек этим занимается».

К сожалению, пока «там» занимаются вопросом, петербургский Дворец музыкальной терапии и лечебного искусства инвалидов «Аревик» вынужден заморозить деятельность. После того, как два года назад организацию через суд выселили из отремонтированных помещений в Приморском районе в дом на Литейном, проводить занятия с «особыми» детьми и родителями невозможно, это просто небезопасно, а на капитальный ремонт, которого требует здание, у организации нет средств. Спонсоры, помогавшие когда-то с ремонтом, вкладываться повторно не готовы, к тому же общий экономический кризис резко понизил социальную ответственность бизнеса.

Птичьи права

Вопросов к изгнанию «Аревика» из Приморского района больше, чем ответов. В решении Арбитражного суда, оглашенном в октябре 2016 года, значится, что они должны покинуть насиженное место по причине расторжения договора аренды в 2008 году.

Возникает логичный вопрос — что в таком случае там вообще делала организация еще восемь лет? Если она работала незаконно, то почему из здания бюджетного учреждения ее не выдворили сразу же после расторжения договорных обязательств? А если законно, то почему их выгнали? С 2008 года руководство района проводило с «Аревик» немало мероприятий, делало совместные фотографии и отчеты, — а потом внезапно объявило их нарушителями.

«Мы арендовали помещение в двухэтажном здании, принадлежащем школе №44, — разъяснил ситуацию ФАН зампредседателя «Аревик» Леонид Варшавский. — Наши заслуги отметила губернатор Валентина Матвиенко. По ее распоряжению город нашел деньги на достраивание на здании третьего этажа для занятий с детьми и детьми-инвалидами. В то время мы работали в тесной коалиции с администрацией района на основании неких «разрешительных писем».

«При поддержке партнеров мы оборудовали внутренние помещения под потребности инвалидов, открыли там соляную пещеру и комнату для «хосписных» детей, — продолжил Варшавский. У нас комплексная программа для самого тяжелого контингента, им требуется сложное оборудование и тренажеры. Мы делали все под их нужды. Однако после надстройки третьего этажа и оборудования администрация никак не могла получить паспорт на здание, и с 2008 года с нами не заключали договор аренды. При этом за реализацию общественно и социально значимых программ нам давали награды. Нас поддерживала Валентина Ивановна, пока она была губернатором, — проект получал финансирование от администрации».

Но после смены губернатора все осложнилось. Главы района менялись, каждый раз обещая решить вопрос. И вот однажды сотрудникам «Аревика» сообщили, что служба заказчика строительных работ «потеряла проектную документацию». А без проекта оформить что-то невозможно.

«Поверить в это трудно, ведь у таких серьезных документов должны быть дубликаты, — поделился сомнениями общественник. — Мы обратились в прокуратуру и комитет имущественных отношений, нам сказали, что без документов они бессильны. И в итоге нас выселила школа через суд. В рамках исполнительного производства имущество было арестовано, и пришлось оплачивать его хранение. Но мы держались до последнего, потому что идти было некуда».

После многочисленных просьб и скандалов в марте 2017 года КИО выделил «Аревику» новое помещение на Литейном на условиях безвозмездной аренды на 49 лет — то самое, без воды и электричества, практически в аварийном состоянии.

Летом того же года Валентина Матвиенко, теперь уже председатель Совета Федерации, обратилась к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой оказать содействие по ремонту с учетом многочисленных заслуг «Аревика» и полной невозможности производить работы за собственный счет. Помимо многочисленных совещаний, обещаний и невразумительных попыток подключить временную схему энергоснабжения никаких действий от Смольного с тех пор не последовало.

«Мы обошли с этим письмом председателей разных комитетов, все нам обещали что-то сделать, но в итоге не сделали ничего, — рассказала ФАН директор по развитию программных направлений «Аревика» Анна Авакян. Мы не хотим воевать, мы хотим сесть за стол переговоров и совместно, общими усилиями найти выход. Увы, с какого-то момента все перестали отвечать на письма и звонки».

Суровая реальность

В послужном списке «Аревика» — 23 года успешной работы на уровне города и страны. Организация входит в состав рабочей группы министерства труда, получала высокие оценки министерства культуры РФ, международного совета CID ЮНЕСКО Международной академии музыкальной терапии.

Их регулярно посещают волонтеры из военных училищ, многостороннюю поддержку оказывает СПбГУКИТ, ректор которого, Александр Евменов, даже приходит к ребятам на новогодние мероприятия в качестве Деда Мороза. В сентябре их пятый, юбилейный «бал на колесах» в Петропавловской крепости поразил до слез горожан и туристов.

Телеканалы транслировали яркую картинку: ребята в красивых костюмах и платьях в сопровождении курсантов Суворовского училища под бой барабанов участвуют в праздничном марше, танцуют, выпускают в небо белых голубей, улыбаются, для них дают концерт артисты ведущих театров. Но праздник закончился, камеры уехали, и все вернулось на круги своя. Гранты, которые «Аревик» получал от комитета по культуре на проведение мероприятий — единственная мера финансовой поддержки от города за последние несколько лет.

«Дочери тоскуют по занятиям, — рассказал ФАН Роман Градов, отец двух воспитанниц центра, страдающих тяжелейшим генетическим заболеванием. — Девочки семь лет посещали «Аревик», пока нас не выгнали из Приморского района. Мы приезжаем иногда пообщаться, чаю попить, ходим на экскурсии. Пару раз репетировали в маленьких комнатках внизу, но это нельзя назвать полноценным занятием. Дети много раз выступали на балах, концертах. Сейчас выступаем все реже, потому что репетировать негде. Мы пробовали пойти в ассоциацию «Танцы на колясках», но там совсем другая атмосфера, все другое, и дочери наотрез отказались туда ходить».

Компетенции и возможности

В реестр социально ориентированных НКО «Аревик» не вошел, а конкурс на получение субсидий от города организация проиграла, получив 38 баллов из 100 возможных, что несколько не вяжется с пышными мероприятиями, много лет украшающими отчеты Смольного как пример успешной работы с «особыми» гражданами.

При этом, со слов руководителей «Аревика», в отказных документах было указано старое название организации, которое после переезда на Литейный изменилось. Это навело не только руководство, но и родительский коллектив на мысли о том, что проект даже не рассматривали, — иначе трудно не заметить, что «Аревик» из «Общества инвалидов в защиту семьи» стал «Санкт-Петербургским дворцом музыкальной терапии и лечебного искусства инвалидов».

После проигрыша на конкурсе общественники пытаются добиться аргументированного обоснования столь низких баллов, в то время как родительский коллектив прорывается на встречу с вице-губернатором Анной Митяниной.

«Бал — это всего лишь день, сказка, — признает печальный факт Авакян. — Он отгремел и закончился. А ежедневные проблемы остались. Крыша течет, в любой момент может замкнуть электрику. Слабое отопление, вода есть не везде, повсюду пороги, на руках детей поднимать на второй этаж опасно, лестница перекошена. Мы готовы платить «коммуналку», если бы пользовались помещением, сегодня наша задолженность составляет 150 тыс. рублей. Этих денег мы и просили у города: на обслуживание здания и возмещение услуг по коммунальным услугам, что входит, кстати, в компетенцию комитета по социальной политике. Кроме того, впервые мы решили подать на грант. Нам в Смольном сказали — у вас инновационный проект, участвуйте, мы вам как минимум 2 миллиона дадим, аналогов нет. И — ноль! Я подходила к председателю комитета по социальной политике Александру Ржаненкову, спрашивала: что нам сказать родителям? А он спросил: «Вы читали произведение «Что делать»? Вот так главный человек по социальной политике нам ответил. Мы собрались на прием к Митяниной, но с сентября не получается записаться туда. А ведь это вопрос не частного характера, это сотни тяжелых судеб!»

В комитете по социальной политике ФАН сообщили, что финансировать проект «Аревика» возможности не нашлось, поскольку в этом году в принципе сократился бюджет на поддержку проектов социально ориентированных НКО. Если в 2017 году на эти задачи город выделил порядка 150 млн рублей, то в 2018 году — всего 90 млн рублей. К слову, это чуть больше суммы, которую Смольный готов был потратить на Фестиваль света, проведенный в ноябре по заказу комитета по туризму.

«Комитет по социальной политике ежегодно предоставляет субсидии социально ориентированным НКО на конкурсной основе для реализации общественно полезных программ, — сообщили ФАН в ведомстве. — Так, в 2017 году поддержку получили 59 НКО на общую сумму свыше 150 млн рублей. В этом году на субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в бюджете было выделено 90 млн рублей. В конкурсном отборе приняли участие свыше 100 организаций, каждая из этих организаций реализует общественно полезные программы для инвалидов, детей, многодетных семей, детей-сирот, пожилых людей. По результатам отбора субсидии получили 32 организации. Вопрос выделения городских помещений, в том числе отвечающих требованиям безопасности и имеющих комфортные условия, находится в ведении комитета по имущественным отношениям Петербурга. Региональная общественная организация «Аревик» обращалась за возможностью оказания благотворительной помощи для проведения ремонтных работ в выделенном им помещении. На сегодняшний день комитет по имущественным отношениям Петербурга совместно с администрацией Центрального района ведут работу в этом направлении».

В настоящий момент сотрудники и родительский совет «Аревика» готовят документы в прокуратуру и хотят попасть на прием к врио губернатора Петербурга Александру Беглову.