«Мир шоу-бизнеса относится к людям, как к скоту»: Милонов одобрил отмену концерта Элджея в Якутске

В Якутске пришлось отменить запланированный на 28 ноября 2018 года концерт рэп-исполнителя Элджея — певцу угрожали физической расправой. Сам музыкант, 24-летний уроженец Новосибирска Алексей Узенюк, выступающий под творческим псевдонимом «Элджей», объявил об этом на своей странице в соцсети. Организаторы обещают вернуть деньги за ранее приобретенные билеты.

Исполнитель не первый раз оказывается замешан в скандалах — чаще всего его обвиняют в том, что он призывает в своих песнях к употреблению наркотических веществ. Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить композиции и образ Узенюка, а в октябре прокуратура Нижнего Новгорода добилась отмены концерта Элждея. При этом в Махачкале его концерт также был отменен в связи с угрозами.

Недавно мать школьницы, которая была поклонницей Элджея и погибла из-за употребления наркотиков, обратилась к певцу с открытым письмом.

«Я бы хотела, чтобы у вас родились дети и чтобы они повторили жизненный путь героев песен Элджея. Ведь инструкции вы даете более чем подробные, правда?» — написала музыканту несчастная женщина.

Федеральное агентство новостей попросило Виталия Милонова прокомментировать ситуацию вокруг музыканта со скандальным имиджем. Депутат отметил, что на данный момент полиция должна привлекать к ответственности тех, кто пропагандирует употребление наркотиков.

«Полицейским было бы неплохо выработать список проблем, которые необходимо устранить в нашем законодательстве. Статья работает, — уверен Милонов. — Просто никто не хочет ее применять, вот в чем проблема. А так это — прекрасная статья! Так получается, что если ты обычный человек, то тебя привлекают, а если ты назвал себя певцом, то на тебя это не распространяется».

Кроме того, по словам собеседника ФАН, министру культуры РФ необходимо донести до творческого сообщества те критерии, которыми будут руководствоваться правоохранительные органы при оценке наличия призывов к употреблению наркотических веществ в песнях.

При этом парламентарий считает, что срыв концерта Элджея свидетельствует о том, что уже и само общество созрело и требует изменения ситуации.

«Общество, людей, никто не спрашивает. Есть условный набор «максимов фадеевых», которые зарабатывают деньги, и им без разницы, на чем. У них нет моральных принципов. Иными словами — есть мир денег, мир шоу-бизнеса, который считает себя истиной в последней инстанции и относится к людям, как к скоту, который должен употреблять данный ему корм», — объяснил Милонов.

«Неправильными», отметил он, выставляют тех, кто восстает против этого — против засилия отвратительной гадости, «чернухи» и т. д. в эфирах и в музыкальном пространстве в России. А называют их неправильными те, кто либо сам является девиантным потребителем ненормативного контента, объявил депутат.

«А чаще такого рода обструкция исходит от тех, кто зарабатывает на всяких «элджеях». Поэтому они солидарно за это выступают, и их голос гораздо громче, чем голос обычного, нормального человека, который воспитывает детей. Таких людей пытаются выставить какими-то маргинальными мракобесами», — уверен депутат Госдумы.

Напомним, в действующем на данный российском законодательстве предусмотрено только административное наказание за призывы к употреблению наркотических и иных подобных веществ. Речь идет о статье 6.13 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает штрафы — до 5000 рублей для граждан, до 50 тысяч — для должностных лиц и предпринимателей без образования юрлица, и до 1 млн рублей для юридических лиц.

В 2015 году президент России Владимир Путин призвал ужесточить наказание за призывы к употреблению наркотиков в Интернете. Однако пункт пятый статьи 228 УК РФ, который был предложен депутатом Госдумы Ириной Яровой, так и остался на уровне законопроекта.