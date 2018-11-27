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Большинство россиян поддержали повышение возраста продажи алкоголя

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Большинство россиян поддержали повышение возраста продажи алкоголя

Москва, 27 ноября. Большинство россиян поддержали повышение возраста продажи алкоголя в РФ до 21 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Согласно исследованию, идею не продавать спиртные напитки лицам моложе 21 года поддержали 78% россиян. При этом 21% респондентов скорее не одобрили бы такую инициативу. Как пояснили социологи, большинство опрошенных аргументировали свою позицию тем, что часто видят, как злоупотребление алкоголем влияет на человека.

По словам 54% россиян, после чрезмерного употребления спиртного снижается работоспособность. 20% заявили, что становились свидетелями несчастных случаев на производстве, которые происходили из-за вредной привычки одного из сотрудников. 38% сталкивались с ДТП, которые происходили по вине пьяных водителей, 33% — с другими правонарушениями, совершенными нетрезвыми гражданами, передает «ФедералПресс».

Большинство россиян поддержали повышение возраста продажи алкоголя

Также россияне рассказали, что лично сталкивались с ситуациями, когда из-за алкоголизма родителей страдают дети: они становятся жертвами жестокого обращения или рождаются с патологиями. 42% опрошенных признались, что лично теряли работу и жилье из-за пристрастия к алкоголю.

В 2019 году Минздрав РФ планирует представить законопроект, предлагающий повысить возраст продажи алкоголя в России с 18 лет до 21 года.

Опрос ВЦИОМ проводился 23 ноября. Социологи опросили 1,6 тысячи россиян.

Автор: Василий Котов
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