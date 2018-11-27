Западные страны не хотят признавать вину Киева в провокации в Керченском проливе — Полянский

Москва, 27 ноября. Москва привыкла к тому, что западные страны бездоказательно вменяют ей целый «список грехов», заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя преднамеренную провокацию ВМС Украины в Керченском проливе.

В первую очередь, по его словам, этим занимается Великобритания. Все эти обвинения, по мнению Полянского, напоминают какой-то ритуал, западные страны повторяют эти обвинения как мантры.

«Когда они говорят о России, у них возникает необходимость рассказать о всех «проступках», за которые мы якобы несем ответственность. Мы к этому привыкли», — подчеркнул дипломат в комментарии телеканалу RT.

Полянский напомнил также, что Москва не соглашается со всеми этими обвинениями, которые ей вменяют.

Говоря об инциденте 25 ноября в районе Керченского пролива, он заявил, что страны Запада «не хотят возлагать» ответственность за произошедшее на Киев.

«Это их позиция… Что бы ни делала Украина, какие бы преступления ни совершали украинские лидеры, они (западные страны. — Прим. ФАН) просто не хотят этого признавать», — добавил Полянский.

При этом он выразил убеждение, что со временем РФ будет обладать большим количеством данных о случившемся, и тогда западным коллегам будет сложнее игнорировать полученную информацию.