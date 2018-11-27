Украинские автомобилисты продолжают протестовать у границы — погранслужба

Киев, 27 ноября. Владельцы автомобилей с европейскими номерами продолжают акции протестов в приграничных районах Украины. Движение осложнено к 11 пунктам пропуска, сообщили в пограничной службе Украины.

По информации агентства УНН со ссылкой на пресс-службу погранслужбы, акции протеста продолжаются близ 11 пунктов пропусков, которые находятся на границе с Польшей, Венгрией и Словакией.

«Есть сложность в пересечении границы из-за акций владельцев автомобилей на европейской регистрации, так как они блокируют подъездные пути», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за акций протеста автомобилисты не могут подъехать к пункту пропуска и выехать.

Ранее на Украине стали действовать законы о растаможивании автомобилей с номерами стран Европейского союза и усилении контроля за их перемещением и использованием. Это и вызвало недовольство у украинских автомобилистов.