Опубликован указ Порошенко о введении военного положения на 60 дней вместо обещанных 30

Киев, 27 ноября. В издании центральных органов исполнительной власти Украины «Урядовый курьер» опубликован текст указа президента страны Петра Порошенко о введении военного положения. Опубликована первоначальная редакция документа без учета корректировок, предложенных депутатами Верховной рады.

Речь идет о введении военного положения на Украине сроком на 60 суток: с 26 ноября 2018 года по 25 января 2019 года. При этом ранее сообщалось, что депутаты доработали президентский законопроект, и, согласно поправкам, военное положение должно было действовать 30 дней — до 25 декабря — чтобы не повлиять на проведение президентских выборов, назначенных на 31 марта. Президент Украины согласился с данным решением. Однако, как пишет издание Strana.UA, публикация в «Урядовом курьере» перечеркивает корректировки, и в силу вступает именно та редакция указа, которая опубликована в правительственной газете. Военное положение вводится на 60 дней вместо обещанных 30.

Кроме того сообщалось, что на заседании украинские парламентарии решили ввести военное положение в 10 областях страны и внутренних водах Азово-Керченской акватории. Порошенко, как глава государства, получил полномочия объявить частичную мобилизацию в случае необходимости. Однако же в указе, опубликованном в «Урядовом курьере», регионы, попадающие под введение военного положения, не уточняются.

Согласно действующему украинскому законодательству, указ президента Украины вступает в силу после его утверждения Верховной Радой и немедленно объявляется через средства массовой информации или обнародуется другим способом.

Напомним, 25 ноября три военных корабля Украины вошли в территориальные воды России. Суда не реагировали на требования российских пограничников немедленно остановиться и опасно маневрировали. Для их остановки российской стороне пришлось применить оружие.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, во время инцидента в Керченском проливе российские пограничники действовали согласно нормам, которые предусмотрены на случай необходимости прикрытия государственной границы. Действия пограничников Украины соответствуют международному праву и российскому законодательству.