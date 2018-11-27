В «Обществе синих ведерок» оценили предложение Минтранса РФ о введении желтой разметки

Москва, 27 ноября. Министерство транспорта Российской Федерации предложило регионам использовать желтую разметку для разделения встречных потоков движения, следует из методических рекомендаций ведомства. Они даны в рамках работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Известный эксперт Петр Шкуматов сходу заявил Федеральному агентству новостей, что это очень хорошая и полезная идея, которая пойдет только на пользу нашим водителям.

«Будут красить желтой краской двойную сплошную линию, разделяющую потоки встречного направления, как, например, в Америке, — объяснил он. — Разметка попутного направления — белая, а одна или две сплошные — желтая. Потому что даже если она будет частично стерта, вы все равно поймете по цвету, что там сплошная».

По мнению координатора движения «Общество синих ведерок», такая разметка более заметна, чем белая, особенно «в условиях России, где разметка очень редко обновляется». При этом она куда лучше видна — особенно на фоне снега.

«Вот по этим желтым «осколкам» вы точно поймете, что туда ехать не надо, — объяснил он. — Вы будете отличать не только, скажем так, по геометрии, но и по цвету. Решение хорошее. Можно предположить, что насколько-то оно поможет повысить безопасность, правда, насколько именно, мы все же не знаем».

В любом случае, «хуже точно не станет», заключил Шкуматов.