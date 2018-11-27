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Министерство экономразвития Украины сделало заявление о военном положении

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Министерство экономразвития Украины сделало заявление о военном положении

Киев, 27 ноября. Министерство экономического развития и торговли Украины заявило, что введение военного положения в стране не приведет к ограничениям экономической деятельности. Комментарий МЭРТ на самую обсуждаемую на Украине тему опубликован на сайте ведомства.

«Указы (президента Украины Петра Порошенко. — Прим. ФАН) не накладывают ограничения на экономическую деятельность», — говорится в сообщении министерства.

Напомним, поводом для введения военного положения послужили события в Керченском проливе, где в воскресенье украинские суда устроили провокацию, а затем были задержаны российскими пограничниками.

Несмотря на заверения МЭРТ, украинские экономисты опасаются, что введение военного положения повлияет на бизнес. Осложнить жизнь предпринимателям, пишут украинские СМИ, в частности, могут такие меры, как размещение военных частей на территории предприятий, введение запрета на торговлю оружием и химикатами и особого режим производства и продажи лекарств.

Кроме того, сгущаются тучи и над бизнесом, связанным с медиа. Здесь власти фактически получили кард бланш на введение любых ограничений.

Отметим также, что депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, что президент Петр Порошенко ввел военное положение только ради того, чтобы попытаться реанимировать свои предвыборные рейтинги.  

Автор: Федор Веснин
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