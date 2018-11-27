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СК РФ: Воевавший на стороне ВСУ в Донбассе наемник «Генрих» приговорен к 3,5 годам тюрьмы

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СК РФ: воевавший на стороне ВСУ в Донбассе наемник «Генрих» приговорен к 3,5 годам тюрьмы

Москва, 27 ноября. Уроженец Чувашии, воевавший в Донбассе на стороне ВСУ под позывным «Генрих», приговорен к 3,5 годам колонии и штрафу в 50 тысяч рублей. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По версии следствия, мужчина участвовал в боевых действиях на Украине с 21 ноября по 21 декабря 2014 года. Он вел прицельную стрельбу по мирным жителям и военным Донецкой народной республики, в том числе в селе Пески Ясиноватовского района, заявили в СК РФ.

«Генрих» получил за месяц службы четыре тысячи гривен, что по данным СК РФ подтверждает факт наемничества.

Мужчину арестовали в России в феврале 2018 года с синтетическим наркотиками. Он приехал в Чебоксары для сбыта «синтетики». Во время следствия по этому делу, выяснилось, что мужчина воевал в Донбассе.

Автор: Денис Коробейников
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