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Китай намерен жестко ответить на возможное повышение пошлин США

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Китай намерен жестко ответить на возможное повышение пошлин США

Москва, 27 ноября. Китай намерен ответить жесткими мерами на возможное повышение пошлин, о котором ранее заявил президент США Дональд Трамп, предупредил МИД КНР.

Как отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан, Пекин заинтересован в урегулировании разногласий путем переговоров на равноправной основе.

«В то же время мы способны жестко отстаивать свои законные права», — подчеркнул дипломат.

Он выразил надежду, что Вашингтон будет действовать с Пекином в едином ключе и содействовать сотрудничеству во всех направлениях ради государств и народов. Гэн Шуан напомнил, что торгово-экономическое взаимодействие должно отвечать интересам обеих сторон. Он обратил внимание, что ранее о развитии диалога, учитывающего позиции как Пекина, так и Вашингтона, договорились лидеры государств.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США вряд ли откажутся по предложению Пекина от повышения пошлин на импортируемые китайские товары на 10-25% с 1 января. При этом американский лидер не исключил, что на саммите G20 может заключить со своим китайским коллегой Си Цзиньпином торговую сделку.

Автор: Василий Котов
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