Росатом изготовил первую партию ядерного топлива для АЭС в Белоруссии

Москва, 27 ноября. Росатом изготовил первую партию ядерного топлива для АЭС в Гродненской области, сообщила топливная компания Росатома «ТВЭЛ».

На Новосибирском заводе химконцентратов была изготовлена партия, в которую вошли 180 тепловыделяющих сборок для реактора ВВЭР-1200. Отмечается, что 163 экземпляра предназначены для начальной загрузки в реактор белорусской АЭС, другие 17 штук будут поставлены в резерв.

«На Новосибирском заводе химконцентратов успешно завершилась инспекционная проверка — выходной контроль изготовленной партии ядерного топлива для начальной загрузки в реактор энергоблока №1 Белорусской АЭС (г. Островец, Гродненская область)», — констатировали представители компании.

В Островце создается АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200, суммарная мощность которых составляет 2400 МВт. Белорусская АЭС создается по российскому проекту поколения 3+. Он полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.

Запуск первого энергоблока белорусской АЭС запланирован на 2019 год. Второй должен быть запущен через год.