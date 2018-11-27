Дамаск, 27 ноября. В сирийской провинции Хасака прошел очередной выпуск бойцов сил внутренней безопасности Сирийской Арабской Республики, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Накануне в Хасаке прошел смотр, в ходе которого новоиспеченные военные показали собравшимся наставникам, семьям и военным сирийской правительственной армии, приобретенные во время обучения умения и навыки.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

В рамках военной подготовки будущие офицеры и сотрудники внутренних сил безопасности САР обучались правильному обращению с оружием, техникам близкого и дальнего боя. Они также проходили общую физическую подготовку, чтобы быть в лучшей форме на поле битвы. Кроме того, учения включали определенную теоретическую часть.

На выпускном мероприятии новоиспеченные бойцы выполнили ряд практически упражнений, показав уровень скорости и реакции при нападениях противника, они также продемонстрировали технику атак на врага, действия в ситуации неожиданного обстрела, ведения боя в условиях искусственных или естественных препятствий.

Стоит отметить, что большая часть административного центра провинции Хасака находится под контролем так называемых Демократических сил Сирии, состоящих преимущественно из курдских бойцов. Они пользуются активной поддержкой Соединенных Штатов Америки. Под контролем официального Дамаска остается часть города Камышлы и стратегически важные военные базы, расположенные на окраинах отдельных населенных пунктов.

Сирийский народ, проживающий на территории, находящейся под контролем курдов, неоднократно устраивали акции протеста. Общее недовольство связано с попытками новых властей навязать свою культуру, язык и поменять учебный план школьной программы. Находящиеся в курдских лагерях беженцы страдают от нехватки еды и медикаментов.