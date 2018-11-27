В ЛНР заявили о возможных провокациях в Донбассе для оправдания военного положения

Луганск, 27 ноября. Украинский президент Петр Порошенко может отдать приказ об организации провокаций на линии соприкосновения в Донбассе для оправдания военного положения на Украине, заявил представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник.

По мнению Мирошника, решение о введение военного положения на Украине лишь увеличивает опасность обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

«Учитывая дополнительные полномочия, Порошенко будет проще дать прямую команду об организации провокаций, и велика вероятность, что эти действия могут произойти в Донбассе, где создана значительная концентрация украинских войск, в том числе и сил спецназначения», — заявил ТАСС Мирошник.

Кроме того, считает политик, может быть усилено давление на граждан, которые вынуждены регулярно пересекать линию соприкосновения. По его словам, зимой это может повлечь серьезные последствия.

Ранее Верховная рада утвердила указ украинского лидера о введении военного положения на 30 суток. Военное положение вводится в нескольких областях страны: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской.

Поводом для решения о введении на Украине военного положения стал инцидент в Керченском проливе. Три военных украинских корабля незаконно пересекли границу России и делали опасные маневры, игнорируя требования России остановиться. Российская сторона была вынуждена задержать украинские корабли. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров, комментируя инцидент в Керченском проливе, назвал действия Киева однозначной провокацией.

Напомним, вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года. ДНР и ЛНР объявили о своей независимости после госпереворота. Киев начал вести военные операции против республик Донбасса.