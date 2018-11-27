Патрушев обвинил близкий к властям Украины бизнес в торговле оружием

Москва, 27 ноября. Приближенный к украинским властями бизнес связан с коррупцией, торговлей оружием и коррупцией. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев российским журналистам.

«Близкий к киевским властям бизнес все чаще связан с хищением бюджетных средств, коррупцией, торговлей оружием и мошенничеством», — рассказал Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

Также Патрушев подчеркнул, что украинские власти не могут решить насущные проблемы населения Украины, которое «доведено до нищеты». По его словам, в стране развалено производство, украинцы вынуждены работать за границей, а те, кто остался работать на Украине, получают зарплату с многомесячными задержками.