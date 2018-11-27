Основатель Alibaba вступил в коммунистическую партию Китая

Пекин, 27 ноября. Богатейший человек Китая — основатель Alibaba Group Джек Ма — вступил в Коммунистическую партию КНР. Об этом передает агентство Reuters.

По имеющимся данным, ранее был опубликован перечень ста граждан КНР, которые внесли значимый вклад в развитие страны и претворение в жизнь политики реформ и честности.

Пекин отметил вклад Джека Ма в развитие экономики, в том числе речь идет о формировании электронных торговых платформ, электронных платежных систем и базы для облачного программирования, передает телеканал «360».

Также отмечается, что основатель Alibaba был удостоен почетного звания «Выдающийся строитель социализма с китайской спецификой провинции Цзянсу», пишет KP.ru.

Как отметил представитель Alibaba, политическая принадлежность основателя не отразится на процессе принятия решений в компании.