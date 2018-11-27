Сирия: делегация Ирана прибыла на переговоры по САР в Астану

Астана, 27 ноября. Делегация Ирана прибыла на переговоры по сирийскому урегулированию в Астану. Об этом сообщил директор департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Казахстана Айдарбек Туматов.

По его словам, делегацию из Тегерана возглавляет старший помощник главы МИД Ирана по специальным политическим вопросам Хоссейн Джабери Ансари.

«Делегация Исламской Республики Иран прибыла для участия в переговорах по урегулированию сирийского кризиса», — сказал Айдарбек Туматов.

Напомним, международная встреча по Сирии в Астане состоится 28–29 ноября. Ранее Туматов сообщил, что российскую делегацию на переговорах по Сирии в Астане возглавит специальный представитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.

Пленарное заседание состоится 29 ноября. В первый день переговоров пройдут двусторонние и трехсторонние консультации экспертов, а также шестое заседание рабочей группы по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести.