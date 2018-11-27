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Вступление в ЕС остается целью для Анкары — МИД Турции

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Вступление в ЕС остается целью для Анкары — МИД Турции

Москва, 27 ноября. Турция по-прежнему стремится вступить в Евросоюз, заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung.

«Да, это наша цель. Если ЕС этого не хочет, то он должен сказать нам», — подтвердил он.

Чавушоглу напомнил о соглашении по беженцам, которое Анкара и Брюссель заключили два года назад. Согласно ему, Евросоюз обязался предоставить три миллиарда евро для беженцев и открыть пять новых глав на переговорах, однако последнее так и не было сделано.

Вступление в ЕС остается целью для Анкары — МИД Турции

Как уточнил дипломат, главы, которые должны были появиться, касались системы правосудия и органов безопасности. По словам Чавушоглу, именно по этим вопросам критикуют Анкару европейские политики.

«Проблема в том, что Германия и Европа хотят нас все время поучать в том, что касается независимой системы правосудия. Одновременно они хотят предписывать турецким органам, как им поступать. Это совершенно неправильно», — заключил турецкий министр.

Как сообщала «Газета.ру», в ноябре спустя полтора года Анкара и Брюссель возобновили переговоры о вступлении Турции в ЕС. 22 ноября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и европейский комиссар по вопросам расширения Евросоюза Йоханнес Хан с рабочим визитом приехали в турецкую столицу. Однако эксперты считают, что Турция не сможет стать частью ЕС в течение ближайших 20 лет.

Автор: Василий Котов
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