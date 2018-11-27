Сирия новости 27 ноября 12.30: радикалы «Тахрир аш-Шам» арестовали трех гражданских в Идлибе, боевики продолжают дестабилизировать ситуацию в Алеппо

Сирия, 27 ноября. Радикалы «Тахрир аш-Шам» арестовали трех гражданских в Идлибе, боевики продолжают нарушать режим прекращения огня в Алеппо, курды захватили несколько мирных жителей Ракки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Алеппо и Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: арестовала трех мирных жителей Идлиба.

Курды: проводят массовые аресты гражданских в Ракке.

Провинция Алеппо

Российские наблюдатели зафиксировали три случая нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков на территории провинции Алеппо. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Местный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jawad_haidar), что перестрелки между радикальными исламистами и Сирийской арабской армией (САА) отмечаются в районе населенного пункта Халса на юге региона.

Провинция Идлиб

Мирные жители продолжают покидать захваченные террористами территории провинции Идлиб через гуманитарный коридор, организованный сирийскими и российскими военнослужащими недалеко от аэродрома Абу-Духур на юго-востоке региона. Гражданские переходят в безопасные районы, находящиеся под контролем правительственных сил. Об этом пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@tSrVl7rD4wF4jGu).

Одновременно с этим Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что боевики «Тахрир аш-Шам» напали на поселение Кафр Амим и арестовали трех мирных жителей.

Провинция Ракка

Местный источник в провинции Ракка передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что боевики Демократических сил Сирии (SDF) проводят массовые задержания гражданских в северной части провинции. По сведениям автора публикации, курдские радикалы арестовали несколько мирных жителей поселения Айн Исса.

Неизвестные убили члена «демократических сил» в районе населенного пункта Аль-Машрафа на востоке региона, пишет Twitter-канал (@soheb9933).

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) продолжает наносить минометные удары по позициям радикальных исламистов в окрестностях населенного пункта Аль-Латамина на севере провинции Хама. Об этом пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV).

Напомним, правительственные войска САР открыли огонь по расположениям незаконных вооруженных формирований в этой части региона после обстрелов боевиками города Мхарде. Перестрелки между САА и джихадистами отмечаются также недалеко от Кафр Зеты, Мурека и Аль-Джанабры, передает Twitter-канал (@RisboLensky).

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)