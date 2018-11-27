Стамбул, 27 ноября. Советник украинского президента Ростислав Павленко прибыл на синод в Константинопольский патриархат, где будет проходить обсуждение томоса об автокефалии на Украине.

Павленко не стал общаться с прессой и прошел в здание патриархата. Он может принять участие в редактировании или утверждении текста томоса, сообщает ТАСС.

Отметим, что основную часть первого дня заседания Священного синода Константинопольского патриархата займут переговоры патриарха Варфоломея с министром образования, научных исследований и культов Греции Константиносом Гавроглу. Об этом в пресс-службе Вселенского патриархата сообщили ТАСС.

Напомним, Константинопольский патриархат объявил на заседании синода 9 – 11 октября, что приступает к процессу предоставления автокефалии на Украине. Константинополь снял анафему с глав двух неканонических церквей в стране, а также отменил решение 1686 года о переходе Киевской метрополии под юрисдикцию Московского патриархата.

После этого синод Русской православной церкви отменил евхаристическое общение с Константинополем.