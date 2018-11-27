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Россия зафиксировала чрезвычайную ситуацию по туберкулезу, дифтерии и кори на Украине

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Россия зафиксировала чрезвычайную ситуацию по туберкулезу, дифтерии и кори на Украине

Москва, 27 ноября. Санитарно-эпидемиологическая ситуация на Украине представляет угрозу для соседних государств. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, данная информация была озвучена на встрече секретарей СБ стран СНГ. Патрушев отметил, что советскую систему санитарно-эпидемиологического надзора на Украине полностью заменили на «контролируемые США биологические лаборатории».

«В результате на Украине… чрезвычайная ситуация по туберкулезу, дифтерии и кори, что представляет угрозу для соседних стран», — сказал Патрушев в интервью «Аргументы и факты».

Кроме того, отметил он, неблагополучная ситуация наблюдается и по полиомиелиту.

Автор: Регина Пак
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