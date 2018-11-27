Стало известно, чем накормят мировых лидеров на саммите G20 в Аргентине

Буэнос-Айрес, 27 ноября. Лидеров стран G20 на саммите в Буэнос-Айресе будут кормить блюдами из местной аргентинской кухни, об этом сообщает газета Nacion.

По данным издания, президент Аргентины Маурисио Макри поручил познакомить иностранные делегации саммита G20 с национальной кухней. Такой подход был применен не только на встрече лидеров, но в течение текущих встреч представителей, которые длились весь год.

«Правительство предложило меню, которое представит большое разнообразие местной гастрономии во время двух обедов в ходе пленарных заседаний 30 ноября и 1 декабря», — пишет газета.

В первый день встречи лидерам мировых держав подадут аргентинский сэндвич чорипан с сосиской, а основным блюдом станет стейк рибай с томатным соусом и картофелем. На десерт глав государств ждет флан с дульсе де лече, похожий на вареную сгущенку, и кокосовое мороженое.

Во второй день участникам саммита подадут эмпанадас, похожий на пирожки, с начинкой из ягненка, тушеного с фасолью, томатами и абрикосами, а также шоколадный пирог с грушами и фисташковое мороженое. В подарок каждый из лидеров получит дульсе де лече.

Напомним, саммит G20 пройдет с 30 ноября по 1 декабря.