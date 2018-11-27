Киев привел в полную боеготовность подразделения ВСУ в Донбассе

Киев, 27 ноября. Командование Вооруженных сил Украины привело подразделения, дислоцированные в Донбассе, в полную боевую готовность. Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, приказ отдал генерал-лейтенант Сергей Наев.

«Военнослужащие объединенных сил усилили бдительность, подразделения и воинские части приведены в полную боевую готовность», — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

Украинские военные сделают все, чтобы «враг не прошел», подчеркнули в ООС. Напомним, накануне разведка ДНР зафиксировала усиление группировки ВСУ в районе линии соприкосновения в Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко накануне распорядился ввести в стране военное положение. Решение Киева связано с ответом России на провокацию ВМСУ в Керченском проливе — там в понедельник были задержаны украинские суда, нарушившие государственную границу РФ.

На одном из кораблей, как стало известно позднее, находились сотрудники СБУ, которые и координировали провокационные действия.