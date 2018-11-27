Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

Защитник ЦСКА оценил шансы армейцев пробиться в плей-офф ЛЧ

56
0 Оставить комментарий

Защитник ЦСКА оценил шансы армейцев пробиться в плей-офф ЛЧ

Москва, 27 ноября. В заключительном домашнем матче Лиги чемпионов в текущем году столичный ЦСКА может завоевать путевку в еврокубковую весну. В случае победы над чешской «Викторией» красно-синие уже не опустятся ниже третьей строчки в своем квартете.

В этой связи армейцы в любом случае не останутся без еврокубков, а в случае победы над чехами сохранят шансы на выход в плей-офф престижнейшего турнира.

Как отметил защитник красно-синих Хердур Магнуссон, ЦСКА имеет шансы на выход в следующую стадию турнира. Футболист выразил надежду, что соперники ЦСКА в борьбе за выход в плей-офф ЛЧ потеряют очки, пишут «Известия».

Защитник армейцев заявил о необходимости сфокусироваться на оставшихся матчах.

«Мы должны добиться победы», — резюмировал игрок.

Чешская «Виктория» ранее лишилась шансов на попадание в плей-офф Лиги чемпионов, а также на участие во втором по значимости турнире — Лиге Европы.

Как сообщала «Газета.Ru», матч между ЦСКА и «Викторией» пройдет 27 ноября. Начало встречи — в 20.55.

Автор: Андрей Крылов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.