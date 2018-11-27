Защитник ЦСКА оценил шансы армейцев пробиться в плей-офф ЛЧ

Москва, 27 ноября. В заключительном домашнем матче Лиги чемпионов в текущем году столичный ЦСКА может завоевать путевку в еврокубковую весну. В случае победы над чешской «Викторией» красно-синие уже не опустятся ниже третьей строчки в своем квартете.

В этой связи армейцы в любом случае не останутся без еврокубков, а в случае победы над чехами сохранят шансы на выход в плей-офф престижнейшего турнира.

Как отметил защитник красно-синих Хердур Магнуссон, ЦСКА имеет шансы на выход в следующую стадию турнира. Футболист выразил надежду, что соперники ЦСКА в борьбе за выход в плей-офф ЛЧ потеряют очки, пишут «Известия».

Защитник армейцев заявил о необходимости сфокусироваться на оставшихся матчах.

«Мы должны добиться победы», — резюмировал игрок.

Чешская «Виктория» ранее лишилась шансов на попадание в плей-офф Лиги чемпионов, а также на участие во втором по значимости турнире — Лиге Европы.

Как сообщала «Газета.Ru», матч между ЦСКА и «Викторией» пройдет 27 ноября. Начало встречи — в 20.55.