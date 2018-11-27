Патрушев назвал действия Киева в Керченском проливе спланированной провокацией

Москва, 27 ноября. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал незаконное пересечение украинскими кораблями границы РФ грубейшим нарушением международного морского права.

Три корабля ВМС Украины в минувшее воскресенье незаконно пересекли границу России и делали опасные маневры в Керченском проливе, игнорируя законные требования России прекратить эти действия. Российская сторона была вынуждена задержать украинские корабли. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы».

«Незаконное пересечение государственной границы РФ украинскими кораблями, безусловно, является грубейшим нарушением международного морского права, выглядит как спланированная провокация», — заявил Патрушев в интервью изданию «АиФ».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал действия украинской стороны однозначной провокацией. Москва инициировала проведение внеочередного заседания Совета Безопасности ООН из-за инцидента в Керченском проливе.