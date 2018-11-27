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Мексика просит США провести расследование из-за применения оружия на границе

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Мексика просит США провести расследование из-за применения оружия на границе

Мехико, 27 ноября. Министерство иностранных дел Мексики направило США ноту протеста из-за применения слезоточивого газа против мигрантов, пытавшихся перейти границу и попасть на территорию США.

Власти Мексики выступили с призывом к Вашингтону провести полное и тщательное расследование по факту применения нелетального оружия – слезоточивого газа и резиновых пуль.

«МИД представил дипломатическую ноту в посольство США в связи с инцидентами, происшедшими 25 ноября в приграничной зоне Тихуана — Сан-Диего», — говорится в заявлении МИД Мексики.

Накануне около 500 мигрантов из Мексики попытались силой прорваться на территорию США недалеко от города Тихуана. Американские пограничники жестоко ответили на действия мигрантов и применили против них оружие. Около 40 человек арестованы.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент в Twitter. Он заявил, что Мексика должна отправить мигрантов в их родные страны любым способом. Иначе Трамп пригрозил бессрочно закрыть границу.

«Сделайте это любым способом, который вам нравится. Но они не приедут в США. Мы закроем границу бессрочно, если на то будет необходимость», — написал Трамп.

Автор: Софья Куликова
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