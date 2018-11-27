Донбасс: делегация из России передаст 900 книг в библиотеки ДНР

Донецк, 27 ноября. Делегация из Московской области передаст около 900 книг в библиотеки Тельмановского и Шахтерского районов Донецкой народной республики. Об этом рассказали в пресс-службе Русского центра.

Отмечается, что делегация из Подмосковья во вторник посетит ряд библиотек Тельмановского района и города Шахтерска ДНР. Российские специалисты передадут для жителей Донбасса около 900 книг.

Как уточнили в пресс-центре, издания попадут в Мичуринскую библиотеку — филиал №14 Тельмановской районной централизованной библиотечной системы, а также в Дмитровскую библиотеку, который является филиалом №1.

Кроме того, часть пособий и художественных произведений появятся на полках в Мариновской библиотеки — филиала № 6 ЦБС города Шахтерска.

Ранее сообщалось, что делегация в составе трех человек примет участие в круглом столе «Библиотеки в меняющемся мире: выбор пути» в ДНР.