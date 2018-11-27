Глава СБУ признал, что на борту устроивших провокацию судов ВМСУ были разведчики



Киев, 27 ноября. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак признал, что на борту украинских военных кораблей, устроивших провокацию в Керченском проливе, находились офицеры военной контрразведки. Заявление Грицака распространила пресс-служба СБУ.

По его словам, сотрудники спецслужбы выполняли служебные задачи контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины, «как это предусмотрено статьей 12 Закона Украины «О Службе безопасности Украины».

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, в минувшее воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС ВСУ нарушили границу территориальных вод РФ в Черном море, после чего, опасно маневрируя и игнорируя требования пограничников РФ, начали двигаться в сторону Азовского моря.

Корабли смогли принудительно задержать в Керченском проливе, для этого сотрудникам российской Погранслужбы пришлось применить оружие. В ходе задержания трое украинских военных получили легкие ранения, после их доставили в керченскую больницу имени Пирогова, где оказали всю необходимую помощь. Суда ВМС ВСУ после задержания были доставили в Керчь. По факту нарушения госграницы РФ было возбуждено уголовное дело. ФСБ РФ назвала инцидент преднамеренной провокацией, в свою очередь Киев обвинил РФ «в агрессии», инициировав военное положение. Оно будет действовать в течение 30 дней, начиная с 28 ноября.