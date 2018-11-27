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«Нападение одичаловых»: ЦСКА позвал болельщиков в «Лужники» в стиле «Игры престолов»

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«Нападение одичаловых»: ЦСКА позвал болельщиков в «Лужники» в стиле «Игры престолов»

Москва, 27 ноября. Московский ЦСКА во вторник проведет поединок пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против чешской «Виктории». В преддверии матча пресс-служба столичного клуба опубликовала видеоролик в стиле «Игры престолов».

Болельщиков ЦСКА активно зазывают в «Лужники», где, в частности, можно будет увидеть «нападение одичаловых».   

Напомним, первый матч ЦСКА и «Виктории», состоявшийся в Чехии, завершился вничью 2:2. В активе московского клуба после четырех проведенных игр четыре очка, у чехов — всего одно. Победа над «Викторией» в «Лужниках» гарантирует ЦСКА участие в Лиге Европы, а также оставляет шансы и на попадание в плей-офф Лиги чемпионов.

Отметим также, что финальный сезон сверхпопулярного сериала «Игра престолов» канал HBO начнет показывать в апреле 2019 года.

Автор: Федор Веснин
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