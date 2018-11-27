Наследный принц Саудовской Аравии спросил Эрдогана о встрече — МИД Турции

Москва, 27 ноября. Глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд спросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможности встретиться на саммите «двадцатки» в Аргентине.

По словам дипломата, наследный принц Саудовской Аравии спросил по телефону у Эрдогана, могут ли они провести встречу на предстоящем саммите G20.

«Эрдоган ответил: «Посмотрим», — заявил Чавушоглу в интервью газете Suddeutsche Zeitung.

Также турецкий дипломат прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа, который допустил, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман знал об убийстве саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. По словам Чавушоглу, он не знает, почему Трамп о таком заявил и есть ли у Соединенных Штатов какие-то доказательства, о которых Анкара не знает.

«Возможно» нам не достаточно, мы должны быть уверены», — добавил он.

Напомним, обозреватель американской газеты Washington Post Джамаль Хашукджи исчез 2 октября. В этот день он посещал консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже стало известно, что журналист был убит, к его гибели привела ссора с сотрудниками дипмиссии.