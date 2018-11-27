«Можете в это поверить?»: Трамп рассказал, как его сравнивали с Элвисом Пресли

Вашингтон, 27 декабря. Президент США Дональд Трамп, рассуждая о проблемах мигрантов в Штатах, похвастался, что в молодости его сравнивали с Элвисом Пресли.

«Когда я был молодым, мне говорили, что я напоминаю Элвиса, если не считать светлые волосы. Можете в это поверить?» — рассказал он во время ралли в Миссисипи.

Лидер США признался, что всегда считал, «что это хороший комплимент», правда, тут же оговорился, что не хотел бы, тобы его слова звучали тщеславно. После он ударился в воспоминания заслуг Элвиса, пишет USA Today.

«Он создал новый музыкальный стиль в 1950-х, новое кино в 1960-х и произвел революцию в живых выступлениях в 1970-х. Король, именно так мы называем его до сих пор, Король», - перечислил Трамп.

При этом он не забыл и о теме противодействия нелегальной миграции в Штаты, подчеркнув, что нелегалы, пытающиеся попасть в США, «нового Пресли тут не создадут».