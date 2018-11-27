На Ямайку по безвизу: посол РФ дал россиянам советы, как не испортить отдых

Соглашение, дающее россиянам право находиться на Ямайке до 90 дней без визы, вступает в силу 27 ноября 2018 года.

Договоренность позволит гражданам РФ и Ямайки ездить, следовать транзитом и пребывать на территории другой страны без визы до 90 дней в течение одного года, начиная с даты их первого въезда.

О том, чего ожидать россиянам от посещения Ямайки и насколько приспособлена страна к приему туристов из РФ — читайте в материале Федерального агентства новостей.

Посол Российской Федерации на Ямайке Владимир Винокуров в эксклюзивном интервью корреспонденту ФАН разъяснил, что соглашение об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан России и Ямайки является важным шагом в развитии двусторонних отношений.

Безвизовый режим позитивно скажется на расширении взаимных обменов, в том числе в области туризма. Хотя и до подписания соглашения российские граждане могли приезжать в Ямайку без визы на срок до 30 дней, теперь срок пребывания увеличен до 90 дней в течение года с даты первого въезда, а главное — безвизовый режим закреплен официальным соглашением.

«До недавнего времени Ямайку посещало не так много российских туристов, что было связано с отсутствием прямого рейса между нашими странами. Единственным вариантом добраться до острова с одной пересадкой и без транзитной визы был перелет через Франкфурт авиакомпаниями Lufthansa и Condor», — заявил дипломат.

В конце октября появились чартерные рейсы из Москвы в главный туристический центр Ямайки, город Монтего-Бей. Ямайская сторона провела в аэропорту торжественную встречу первого рейса из Москвы, это событие широко и позитивно освещалось в местной прессе. По словам Владимира Винокурова, в предстоящий зимне-весенний сезон остров посетят более пяти тысяч российских туристов.

«Те ямайцы, которые приезжали на Чемпионат мира по футболу, рассказывали о прекрасных впечатлениях, оставшихся у них после посещения нашей страны, говорили о желании снова приехать в Россию. Это дает основания рассчитывать и на увеличение туристического потока из Ямайки в Россию», — объяснил собеседник ФАН.

Ямайский туристический бизнес заинтересован в предоставлении качественных услуг российским туристам, отметил дипломат, поэтому россияне смогут по-настоящему насладиться пребыванием на экзотическом острове.

«Ямайка – одна из первых стран, где туризм развивается по принципу «все включено». Гостиницы этой категории обеспечивают не только все необходимое для отдыха на территории отеля, но и организуют экскурсии по наиболее интересным природным и культурным достопримечательностям острова, — пояснил Винокуров. — В посольство поступают обращения со стороны представителей тех гостиниц, где размещаются гости из России, с просьбами помочь с показом российских телеканалов и переводом на русский язык меню и информационных материалов гостиницы, а также с вопросами о предпочтениях российских туристов в отношении еды и развлечений».

Всем, кто хочет самостоятельно передвигаться по острову, стоит подтянуть знание английского языка, порекомендовал посол РФ на Ямайке.

Россиянам, желающим посетить остров, почти нечего бояться. Владимир Винокуров заверил, что преступления против российских туристов на Ямайке — достаточно редкое явление.

Тем не менее необходимо соблюдать повышенные меры предосторожности, особенно вне гостиницы: быть внимательным к окружающей обстановке, не носить с собой и не демонстрировать крупных сумм наличных денег, не принимать предложений от незнакомых людей, избегать конфликтных ситуаций.

Собеседник ФАН подчеркнул, что Ямайка — относительно благополучная страна, там нет опасных инфекционных заболеваний, и для въезда в нее не нужны прививки.

«В то же время, чтобы не испортить себе отдых, желательно не забывать о необходимости соблюдать основные правила гигиены, а при длительном пребывании на открытом воздухе использовать средства от комаров», — порекомендовал Винокуров.

Помимо прочего, дипломат посоветовал россиянам воздержаться от сомнительных соблазнов.

«Надо также помнить о том, что марихуана на Ямайке не легализована, ее употребление в общественных местах является административным правонарушением. Поэтому не рекомендуется принимать предложения местных граждан купить или покурить марихуану».

Ямайку ежегодно посещают миллионы иностранных туристов, у которых остаются самые хорошие впечатления от этого прекрасного острова с богатой историей, культурой, известного своими спортсменами и музыкантами.

Напомним, что соглашение о безвизе было подписано правительствами РФ и Ямайки 27 сентября в Нью-Йорке.