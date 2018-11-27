Дамаск, 27 ноября. На востоке сирийской провинции Алеппо освободили 10 человек, который были похищены террористическими группировками. Об этом сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

По информации нашего источника, среди освобожденных оказались 9 мужчин и одна женщина.

Сирийские власти делают все необходимое для того, чтобы освободить похищенных боевиками граждан. Только в этом месяце усилиями Дамаска были освобождены похищенные мирные жители провинции Эс-Сувейда.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

Ранее сообщалось, что террористы запрещенной в России организации «Исламское государство»1 освободили 19 заложников, захваченных летом в сирийской провинции Эс-Сувейда. В течение долгого времени джихадисты удерживали женщин и детей в районе северо-востока от древнего города Пальмира.

В начале октября боевики объявили о том, что убили 25-летнюю девушку из числа заложников и собираются расправиться с остальными. В начале августа таким же образом был убит 19-летний студент, который был в числе пленников.

Боевики пытались заставить сирийских военных прекратить вооруженную операцию на вулканическом плато Ас-Сафа, где располагался их последний оплот на юго-востоке Сирии. Власти Дамаска в свою очередь не стали вестись на шантаж террористических группировок.

Напомним, что в конце июля боевики ИГИЛ1 провели ряд терактов в городе Эс-Сувейда, административном центре одноименной провинции. Жертвами атаки стали 246 человек. Кроме того, боевики захватили несколько селений и взяли в плен группу заложников из числа местных жителей. Большую часть заложников составляли женщины и дети. Все они принадлежали к общине сирийский друзов, которые проживают на территории Эс-Сувейды.

1 Организация запрещена на территории РФ.