«Оказать давление на Кремль»: Порошенко по-английски призвал усилить антироссийские санкции

Киев, 27 ноября. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Совет безопасности ООН «за поддержку» на заседании по ситуации в Керченском проливе. Он также назвал «давление на Кремль» главным приоритетом и призвал усилить антироссийские санкции.

Соответствующие сообщения были размещены в Twitter-аккаунте президента Украины на английском языке.

«Я благодарен за решительную поддержку, продемонстрированную нашими союзниками в ходе инициированного Украиной экстренного заседания Совета безопасности ООН по агрессивным действиям России в Керченском проливе», — говорится в сообщении в Twitter.

I am grateful for the strong support of Ukraine demonstrated by our allies during the emergency meeting of the UN Security Council initiated by Ukraine on Russia’s aggressive actions in the Kerch Strait. — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 ноября 2018 г.

Порошенко назвал задержание трех украинских кораблей «захватом», а также заявил, что действия России «не могут и не останутся без должного ответа».

«Мы должны противостоять российской агрессии, в том числе значительно усилить санкции. Сегодня нашим главным приоритетом должно стать давление на Кремль, чтобы он вернул домой 23 украинских военнослужащих и три украинских корабля», — говорится в заявлении президента Украины.

The unprovoked use of weapons by Russia against Ukrainian ships, the capture of our sailors by the Russian invader cannot and will not be left without a decent response. We have to stand up to the Russian aggression, including a significant strengthening of sanctions. — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 ноября 2018 г.

Порошенко также считает, что «общим международным фронтом» Киев сможет добиться изменения «высокомерного поведения» России.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе были задержаны три корабля ВМС Украины. Украинские суда нарушили российскую границу и не реагировали на требования сопровождавших их российских военных кораблей. Моряки были задержаны, трое из них госпитализированы в керченскую городскую больницу.