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«Оказать давление на Кремль»: Порошенко по-английски призвал усилить антироссийские санкции

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«Оказать давление на Кремль»: Порошенко по-английски призвал усилить антироссийские санкции

Киев, 27 ноября. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Совет безопасности ООН «за поддержку» на заседании по ситуации в Керченском проливе. Он также назвал «давление на Кремль» главным приоритетом и призвал усилить антироссийские санкции.

Соответствующие сообщения были размещены в Twitter-аккаунте президента Украины на английском языке.

«Я благодарен за решительную поддержку, продемонстрированную нашими союзниками в ходе инициированного Украиной экстренного заседания Совета безопасности ООН по агрессивным действиям России в Керченском проливе», — говорится в сообщении в Twitter.

Порошенко назвал задержание трех украинских кораблей «захватом», а также заявил, что действия России «не могут и не останутся без должного ответа».

«Мы должны противостоять российской агрессии, в том числе значительно усилить санкции. Сегодня нашим главным приоритетом должно стать давление на Кремль, чтобы он вернул домой 23 украинских военнослужащих и три украинских корабля», — говорится в заявлении президента Украины.

Порошенко также считает, что «общим международным фронтом» Киев сможет добиться изменения «высокомерного поведения» России.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе были задержаны три корабля ВМС Украины. Украинские суда нарушили российскую границу и не реагировали на требования сопровождавших их российских военных кораблей. Моряки были задержаны, трое из них госпитализированы в керченскую городскую больницу.

Автор: Регина Пак
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