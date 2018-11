«Оказать давление на Кремль»: Порошенко по-английски призвал усилить антироссийские санкции

Киев, 27 ноября. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Совет безопасности ООН «за поддержку» на заседании по ситуации в Керченском проливе. Он также назвал «давление на Кремль» главным приоритетом и призвал усилить антироссийские санкции.

Соответствующие сообщения были размещены в Twitter-аккаунте президента Украины на английском языке.

I am grateful for the strong support of Ukraine demonstrated by our allies during the emergency meeting of the UN Security Council initiated by Ukraine on Russia’s aggressive actions in the Kerch Strait.

Порошенко назвал задержание трех украинских кораблей «захватом», а также заявил, что действия России «не могут и не останутся без должного ответа».

The unprovoked use of weapons by Russia against Ukrainian ships, the capture of our sailors by the Russian invader cannot and will not be left without a decent response. We have to stand up to the Russian aggression, including a significant strengthening of sanctions.